Tunceli’de teröristlerin kullandığı 4 mağara imha edildi

Orucu bozan ve kaza gerektiren şeyler neler?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de devam eden "Eren7 MercanMunzur Operasyonu"nda 4 mağara imha edildi. Operasyonda birer adet 4 tüple hazırlanmış patlayıcı, telsiz komutalı EYP ile mayın ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren7 MercanMunzur Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliOvacık kırsalında 4 mağara imha edilmiştir. İmha edilen mağaralar içerisinde 1 adet 4 büyük tüpün içerisine amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 1 adet telsiz komutalı el yapımı patlayıcı, 1 adet basma düzenekli mayın, 6 adet küçük tüp, 5 adet pil bloğu, 80 adet panço, 4 adet akü, 100 litre motorin, 7 adet uyku tulumu, 6 adet battaniye, 420 metre elektrik kablosu, 4 top sera naylonu, 100 metre ip, 1 adet hilti, 60 kilogram zeytinyağı, 40 kilogram deterjan, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.