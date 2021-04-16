Tunceli’de teröristlerin kullandığı 4 mağara imha edildi

Tunceli’de devam eden "Eren7 MercanMunzur Operasyonu"nda 4 mağara imha edildi. Operasyonda birer adet 4 tüple hazırlanmış patlayıcı, telsiz komutalı EYP ile mayın ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren7 MercanMunzur Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliOvacık kırsalında 4 mağara imha edilmiştir. İmha edilen mağaralar içerisinde 1 adet 4 büyük tüpün içerisine amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 1 adet telsiz komutalı el yapımı patlayıcı, 1 adet basma düzenekli mayın, 6 adet küçük tüp, 5 adet pil bloğu, 80 adet panço, 4 adet akü, 100 litre motorin, 7 adet uyku tulumu, 6 adet battaniye, 420 metre elektrik kablosu, 4 top sera naylonu, 100 metre ip, 1 adet hilti, 60 kilogram zeytinyağı, 40 kilogram deterjan, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.