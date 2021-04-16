Bu fırında ekmek alana kitap hediye



Serhat Ozan YILDIRIM/PERTEK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde fırın işleten Jeoloji Mühendisi Barış Palancı (29), 'Midenin ekmeğe, zihnin ise kitaba ihtiyacı var' fikriyle 'Askıda kitap' kampanyası başlattı. Fırına gelen müşteriler önce ekmeğini daha sonra vitrinde bulunan kitapları alabiliyor. Palancı, "Kendime ait kitaplarımla başladım. Daha sonra kitap toplanması için sosyal medyadan kampanya başattım. Projemize ilgi oldukça iyi" dedi.

Pertek ilçesinde fırın işleten Jeoloji Mühendisi Barış Palancı, kitap okumayı teşvik etmek amacıyla 'askıda kitap' uygulaması başlattı. Fırına gelen bazı müşterilerin vitrindeki kitapları aldıklarını bazılarının da ekmek pişirilmesini beklerken okuduklarını anlatan Palancı, sosyal medyada paylaştığı kampanyayla 2 bin 500 kitap topladıklarını söyledi. Bu kitaplardan şu ana kadar bin tanesinin dağıtıldığı ifade eden Palancı, "Kendime ait kitaplarla kampanyaya başladım, Sosyal medyadan da kampanyaya destek istediğimde yoğun bir ilgi gösterildi. Kitapları ödünç veriyoruz. Projemiz şu an çok iyi gidiyor. Diğer esnaf arkadaşlarımız da iş yerlerinde böyle bir uygulama başlatacaklarını söyledi. Müşteri potansiyeline göre kitaplar veriyor. Öğrencilere, çocuklara ve çocuklu aileler kitap alıyor, almayanlara da ısrarla veriyoruz. Ekmek almadan da insanlar gelip kitap alıyorlar. Amacımız ilçedeki insanları okumaya teşvik etmek. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Pertek'ten diğer ilçelere Tunceli merkeze oradan da Türkiye'ye örnek olacak" dedi.

Bu uygulamayı çok beğendiklerini söyleyen üniversite öğrencisi Sidar Yılmaz, "Bir öğrenci olarak çok mutlu oldum bu kampanyadan. Pandemi süreci vaktimiz var ve bu boş zamanları da kitap okumakla geçiriyoruz. Kitap okudukça da insan daha çok geliştiriyor kendini. Bu uygulamayı çok sevdik. Tunceli'ye de bu yakışırdı. İnsanlar nasıl ekmeksiz ve susuz yaşayamıyorsa kitapsız da yaşayamamalı. Kitaplar insanı hayata bağlar" dedi.

10 yaşındaki Naz Sula ise fırına ekmek almaya gelirken kitapları görünce şaşırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Fırına ekmek almaya geldiğimde kitap alabilirsin deyince çok şaşırdım. Annem ekmeği eve götürecek yiyecek ben de kitap okuyacağım. Ekmek nasıl önemliyse kitap da öyle önemlidir"

DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Pertek Serhat Ozan YILDIRIM

2021-04-16 11:54:38



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