Tunceli’de teröristlerin kullandığı 3 mağara ve EYP imha edildi

Tunceli’de devam eden "Eren7 MercanMunzur Operasyonu"nda 3 mağara imha edildi. Operasyonda EYP ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren7 MercanMunzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliOvacık kırsalında bugün, 3 mağara imha edilmiştir. İmha edilen mağaralar içerisinde; 1 adet EYP, 6 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 5 adet pil bloğu, 5 adet akü, 19 adet örgütsel kitap, 100 metre kablo, 100 metre ip, 200 metre naylon, 200 metre branda, 2 adet el feneri, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.