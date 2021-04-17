'Eren- 7 Operasyonu'nda, teröristlerce kullanılan 3 mağara imha edildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında sürdürülen 'Eren7 Munzur Mercan Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı, içerisinde el yapımı patlayıcının da bulunduğu 3 mağara kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerine yönelik 1062 personelin katılımıyla 'Eren7 Munzur Mercan Operasyonu' sürüyor. Ovacık ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edildi. Mağaralarda, yapılan aramada el yapımı patlayıcı, pil bloğu, 19 örgütsel kitap ve çeşitli gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, mağaralar kullanılamaz hale getirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2021-04-17 18:44:24
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