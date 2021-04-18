Tunceli'de, 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonunda teröristlerin 8 sığınağı kullanılamaz duruma getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca koordinesinde terör örgütlerine yönelik 1062 personelin katılımıyla 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonu sürüyor. Güvenlik güçlerince merkez kırsalında sürdürülen operasyonda teröristlere ait 8 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 100 Kalaşnikof fişeği, 11 Kalaşnikof şarjörü, 4 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, saat devreli düzenek, akü, 50 metre elektrik kablosu, güneş paneli ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin 8 sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-04-18 17:05:49



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