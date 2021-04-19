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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’ye 50 yataklı turizm uygulama oteli projesi

İHA

Tunceli’ye 50 yataklı turizm uygulama oteli projesi

Tunceli'de 50 yataklı turizm uygulama oteli yapılmasının planlandığı bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Tunceli'de yapılması planlanan turizm oteli ile ilgili bilgi verdi.
Kentte eğitim ve turizm alanlarında hizmet verecek çok önemli bir tesisin yapılacak olmasının mutluluğu içerisinde olduğunu belirten İl Müdürü Ekmekci, “İlimiz Turizm potansiyeli olan, coğrafi güzellikleri ile adeta saklı bir cennet konumundadır. Terörün bölgemizdeki etkisinin azalması ile ilimize olan ilgi günden güne artmaktadır. Bu nedenle özellikle turizm alanında yeterli ve kalifiye personel yetiştirilmesi artık elzemdir. Bu sebeple İlimiz Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ihtiyaçlara yönelik alanlar açılmış ve bu okulumuz bakanlığımız tarafından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamına alınarak, her türlü fiziki alt yapı, donatım malzemeleri, laboratuvarlar, kütüphaneler ve tasarım beceri atölyeleri ile donatılmıştır. Ve yine çalışmalar devam etmektedir”dedi.
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde toplam 231 öğrencinin okulda mevcut bulunan 5 alanda öğrenim gördüğünü aktaran Ekmekci “Bu alanlar, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Güzellik Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, Harita Tapu Kadastro ‘dur.Turizme dayalı bölümlerimiz olan Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ile Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanlarında öğrencilerimiz ilimizde yeterli tesis olmadığından Mayıs ayından Eylül ayı sonuna kadar veli izni ile turistik bölgelerde staj yapmaktadırlar. Bu iki bölümde okuyan öğrenci sayımız 116 olup, 64 öğrencimiz zorunlu staj kapsamındadır. Bu yıl il içinde 24 öğrencimiz staj yapabilmekte geri kalan 40 öğrencimiz için ise, Muğla Marmaris'te bir otelle protokol imzalanmıştır. İlimizde bu tür tesislerin ve işletmelerin eksikliği nedeniyle öğrencimiz stajları konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Uzak illere giden 18 yaş altı öğrencilerimizin barınma ve bölüme olan talebin düşmesine neden olmaktadır. Bu da sonuçta turizm potansiyeli yüksek olan şehrimizin, bu alanda kalifiye personel sıkıntısına neden olmaktadır” şeklinde konuştu.
50 yataklı turizm otelinin bitirilmesiyle öğrencilerin uygulama ve staj sıkıntısının ortadan kalkacağına aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Yerinde öğrenen ve yerinde uygulayan bir okul yapısına kavuşarak, şehrin turizm potansiyeline katkı sunacak personel yetiştirilmesinde büyük bir rol üstlenecektir. Ayrıca mesleki eğitime olan talebi arttırarak, gençlerimizin istihdamına katkı sunacaktır. Bu düşünceler ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’a, Valimiz Mehmet Ali Özkan'a ve projeye emek veren mesai arkadaşlarıma en kalbi duygularımla şükranlarımı arz ediyor, yapılacak tesisin güzel şehrimiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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