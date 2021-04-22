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Küçük vali uyardı," Misafirliğe gitmeyen, evinize misafir almayın"

İHA

Küçük vali uyardı," Misafirliğe gitmeyen, evinize misafir almayın"

Tunceli’de temsili olarak Vali Mehmet Ali Özkan’ın yerine geçen ilkokul öğrencisi Melek Sarı, çocuklara mesaj göndererek herkesin ailesini uyarmasını, hem misafirliğe gitmemelerini hem de evlerine misafir alınmamasını istedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve çocuklar, Vali Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Özkan’a çiçek veren ve sohbet eden çocuklardan ilkokul öğrencisi Melek Sarı, temsili vali oldu. Temsili vali, salgın süreci ve bayrama dair yaptığı açıklamada:," Bir sonraki 23 Nisan’ evde kutlamak istemiyorsak kurallara uyalım. Hiç kimse kimsenin evine gitmesin, evlerinize misafir almayın, bu konuda ailelerimizi uyaralım. Çok sıkıcı bir süreç ama sağlımız söz konusu olduğu için dikkat etmeliyiz"dedi.
Vali Mehmet Ali Özkan ise bayram ile ilgili mesajında:" Gerek dünyanın gerekse de ülkemizin içerisinde bulunduğu salgın süreci sebebiyle maalesef bayramımızı sokaklarda, parklarda, meydanlarda kutlayamıyoruz. Eminim ki sizler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı evlerinizde coşkuyla, heyecanla kutlayacaksınız. Bu vesileyle bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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