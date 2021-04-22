Tunceli'de teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda teröristlere ait 17 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik 1062 personelin yer aldığı 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Güvenlik güçlerince Ovacık ilçesi kırsalında bugün düzenlenen 2 ayrı operasyonda teröristlerin kullandığı 17 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 9 el yapımı patlayıcı, 43 kaleşnikof mühimmatı, pil bloğu, 2 kaleşnikof şarjörü, 400 metre elektrik kablosu, akü ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler operasyon bölgelerinde imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
Öte yandan 5 Şubat günü başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu kapsamında bu güne kadar teröristlerin 67 sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-04-22 20:18:53
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