Tunceli’de Eren-7 operasyonu: 17 sığınak imha edildi

Tunceli’de Eren7 Mercan Munzur operasyonlarında Ovacık kırsalında tespit edilen 17 sığınak imha edildi, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren7 MercanMunzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliOvacık kırsalında bugün 8 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde 1 adet EYP düzeneği, 43 adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet pil bloğu, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 400 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.
Valilik aynı gün içinde yine Ovacık kırsalında devam eden operasyonda 9 sığınağın daha imha edildiğini, imha edilen sığınaklar içerisinde, 8 adet EYP düzeneği, 1 adet akü, 1 adet uyku tulumu, 270 metre sera naylonu, 25 kilogram tütün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.