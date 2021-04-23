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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de çocukların bayramı şenlik aracı ile kutlandı

İHA

Tunceli’de çocukların bayramı şenlik aracı ile kutlandı

Tunceli’de gezici müzik şenlik aracı sokak sokak gezerek çocukların bayramını kutlayıp, balon ve bayrak verdi.
Tunceli Valiliği, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayamayan çocukları unutmadı. Valilik koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından süslenen gezici müzik şenlik aracı, müzik eşliğinde sokak soka gezerek çocukların bayramını kutladı. Aynı zamanda çocuklara balon ve Türk bayrağı verildi.
Çocuklara seslenen Vali Mehmet Ali Özkan, “Gerek dünyanın gerekse ülkemizin içerisinde bulunduğu salgın süreci vesilesiyle maalesef bayramlarımızı sokaklar, meydanlarda, parklarda kutlayamıyoruz. Eminim ki sizler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı evlerinizde coşku ve heyecanla kutlayacaksınız. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Bu günlerde emeği, yüreği olan başka büyük Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyor, tüm ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum” dedi.

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