Tunceli’de 'Eren-7 Operasyonu'nda 9 sığınak imha edildi

Tunceli’de devam eden Eren7 MercanMunzur Operasyonu'nda Ovacık kırsalında 9 sığınak imha edildi. Operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren7 (MercanMunzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliOvacık kırsalında bugün 9 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde 54 adet kalaşnikof mühimmatı, 8 adet pil bloğu, 1 adet soba, 1 adet batarya, 2 adet büyük tüp, 10 adet küçük tüp, 800 metre elektrik kablosu, 100 metre ip, 20 adet büyük pil, 150 metre sera naylonu, 1 kg çivi, 20 metre branda, 10 kg şeker, 5 kg çay, 10 litre yağ ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.
Öte yandan operasyon kapsamında dünde Ovacık kırsalında 17 sığınak imha edilmişti.
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