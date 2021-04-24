Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda teröristlere ait 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütüne yönelik 5 Şubat'ta başlatılan 'Eren7 Munzur Mercan' operasyonu sürüyor. Güvenlik güçlerince, operasyon kapsamında Ovacık ilçesi kırsalında yapılan arama faaliyetinde teröristlerce kullandığı tespit edilen 15 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada, el yapımı 5 patlayıcı ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-04-24 19:22:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.