Tunceli’de Eren-7 operasyonu: 15 sığınak imha edildi

Tunceli’de devam eden Eren7 Mercan Munzur operasyonları kapsamında Ovacık kırsalında 15 sığınak imha edildi. Sığınak içerisinde 5 adet EYP ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,”Eren7 (MercanMunzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliOvacık Kırsalında bugün de devam eden operasyonda 15 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde, 5 adet EYP, 2 adet piknik tüpü, 12 adet büyük pil, 8 metre elektrik kablosu, 105 metre sera naylonu, 200 metre branda, 1 adet kamera, 1 adet çanak anten ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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