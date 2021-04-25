Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi

İHA

Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi

Terörden büyük ölçüde temizlenen Tunceli’de baharla birlikte birok noktada süren Eren7 operasyonu kapsamında teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölücü terör örgütü PKK’yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli’de 11 Ocak'ta başlatılan Eren7 MercanMunzur operasyonları devam ediyor. Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adının verildiği operasyonda, İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel 59 operasyonel tim halinde görev alıyor.İHA muhabirinin derlediği bilgiye göre operasyonlar kapsamında yaklaşık 4 ay içerisinde, yardım ve yataklıkta bulunan 8 şüpheli yakalandı, 86 sığınak,mağara ve depo imha edildi, çok sayıda patlayıcı düzenekleri, silah,mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Geçtiğimiz yıllarda yapılan başarılı operasyonlarla adını turizm ve huzur kenti olarak duyurmaya başlayan kentin kırsalında süren operasyonlarda baharla birlikte özellikle teröristlerin sığınak ve barınak olarak kullandığı noktalar hedef alınıyor. Havadan silahlı ve silahsız insansız hava araçları ve helikopterlerin desteğiyle süren operasyonlarda timler, ormanlık alanlar ile 2 bin rakımlı dağlık alanlarda faaliyetlerini düzenli olarak kararlılıkla sürdürüyor.
Kış boyunca süren operasyonların ardından bahar harekatına geçen ekipler özellik son bir ay içerisinde 57 sığınak, barınak, depo ve mağarayı imha etti. Baharla imla edilen 57 sığınakla birlikte toplam 86 nokta operasyon kapsamında yok edilerek teröristlerin barınma imkanı da ortadan kaldırılmış oldu.
Operasyonun timler tarafından azim ve kararlılıkla sürmeye devam ettiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de Eren-7 operasyonu: 15 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli’de Eren-7 operasyonu: 15 sığınak imha edildi
Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 15 sığınak kullanılamaz hale getirildi
YEREL HABERLER Tunceli'de, teröristlerin kullandığı 15 sığınak ...
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha ...
Tunceli’de 'Eren-7 Operasyonu'nda 9 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli’de 'Eren-7 Operasyonu'nda 9 sığınak imha ...
Tunceli’de çocukların bayramı şenlik aracı ile kutlandı
YEREL HABERLER Tunceli’de çocukların bayramı şenlik aracı ile ...