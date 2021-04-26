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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakamın haberi oldu, tekne ile gidilebilen mezraya yol açılmaya başlandı

İHA

Kaymakamın haberi oldu, tekne ile gidilebilen mezraya yol açılmaya başlandı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi, Payamdüzü köyüne bağlı Köçek mezrasına ulaşımın karadan yapılabilmesi için yol yapımı için çalışma başlatıldı.
Çemişgezek ilçesi Payamdüzü köyüne bağlı Köçek mezrasında, 5 hanede yaklaşık 30 nüfus yaşıyor. Keban Baraj Gölü kıyısına sıfır noktada bulunan mezrada yaşayan vatandaşlar, kullanıma uygun yol olmadığı için çoğu zaman baraj gölü üzerinde tekne vasıtasıyla mezra dışına çıkabiliyorlardı. Durumdan haberdar olan İlçe Kaymakamı Mehmet Güder, gerekli planlamalarını yaparak iş makinalarıyla birlikte Köçek mezrasına gitti. Kaymakam Güder’in ziyaretiyle birlikte mezraya yaklaşık 3 Kilometrelik yol yapımı için çalışma başlatıldı.
Mezra sakinlerinin ilgisiyle karşılanan Kaymakam Güder, beyin felçli kronik rahatsızlığı bulunan ve zorlu şartlarda hastaneye gidip gelen 75 yaşındaki Salim Güler’i de evinde ziyaret etti.
Mezrasının yol sorununu öğrenir öğrenmez kayıtsız kalmadıklarını belirten Güder, mezra sakinlerinin taleplerini yakından takip ettiklerini ve sorunlarının giderilmesi için yoğun bir mesai harcayacaklarını söyledi.
Babasının sağlık sorunlarından dolayı yapılan yolun kendilerine ziyadesiyle mutlu ettiğini aktaran Sevil Güler, “Babam kronik hasta. Mezramızın yolu yoktu. Babamızı tedaviye götürebilmek için göl üzerinde tekneyle riskli ve uzun bir ulaşımımız oluyordu. Sorunun çözümü için Kaymakamımız Mehmet Güder’i mezra sakinlerimizle ziyaret ettik. Sağolsun oda bu gün iş makinalarıyla köyümüze geldi. Hatırladığım kadarıyla köyümüze gelen ilk Kaymakam oldu. Mezramızda ulaşım çilesi yaşıyorduk. Çok şükür sorunumuz çözülüyor. İlçemiz Kaymakamı başta olmak üzere emeği herkese çok teşekkür ederim” dedi.

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