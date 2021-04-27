Şüpheli araçtan aslan ve melek figürlü tarihi eserler ele geçti

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada aslan ve melek figürlü tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pülümür Vadisi'nde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, aslan ve melek figürlü 2 tarihi eser ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-04-27 11:25:03



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