Tunceli’de “Salgın Değerlendirme” toplantısı

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Tunceli’de tam kapanma öncesinde “Salgın Değerlendirme” toplantısı gerçekleştirildi.

Koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 günlük tam kapanmayı açıkladı. Bunun üzerine ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de alınacak tedbir ve yapılacak uygulamalar nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan’ın başkanlığında, “Salgın Değerlendirme” toplantısı gerçekleştirildi. İlgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak olan tam kapanma sürecinde alınması gereken tedbirlerin tek tek görüşüldüğü aktarıldı.

Öteyandan kentte rutin uygulama ve denetimlerin sürdüğü, ekiplerin sürekli sahada olduğu kaydedildi.

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