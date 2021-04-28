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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli-Elazığ feribot seferlerine kısıtlama düzenlemesi

İHA

Tunceli-Elazığ feribot seferlerine kısıtlama düzenlemesi

TunceliElazığ arasında yolcu taşımacılığı yapan feribotların hareket saatleri ülke genelinde uygulanacak olan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeniden düzenlendi.
30 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirilen yeni düzenlemeye göre hafta içi ilk feribot 06:00'da Pertek İskelesi'nden, 07:00’da ise Elazığ İskelesi'nden hareket edecek saat 22.00'a kadar saat başı seferler düzenlenecek. Saat:22.00'dan sonra, 24.00'da Pertek'ten, 22.30 ile 00.30'da Elazığ tarafından seferler yapılacak.
Kısıtlamaların olduğu hafta sonlarında ise feribotlar Pertek iskelesinden 07.00'de, Elazığ tarafından ise 07.30'da seferlere başlayarak, ilk iki sefer yarım saat arayla diğer seferler ise karşılıklı olarak 18.00'a kadar her 2 saatte bir, ardından 20.00'a kadar saatte bir kez olacağı duyuruldu.

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