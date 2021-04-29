Tunceli'de teröristlerin 27 sığınağı ve 3 deposu imha edildi



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında sürdürülen 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 27 sığınak ile 3 depo, kullanılamaz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, 5 Şubat'ta başlatılan 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonu devam ediyor. 1062 personelin yer aldığı operasyonda Ovacık kırsalı ve Ahpanos Vadisi'nde teröristlerin 27 sığınağı ve 3 deposu tespit edildi. Güvenlik güçlerince sığınak ve depolarda yapılan aramalarda; el yapımı patlayıcı, el yapım patlayıcıda kullanılan 2 düzenek, kalaşnikof şarjörü, dizüstü bilgisayar, 13 pil bloku ile tıbbi malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınak ve depolar, kullanılamaz hale getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-04-29 15:07:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.