Tunceli'de teröristlerin 27 sığınağı ve 3 deposu imha edildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında sürdürülen 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 27 sığınak ile 3 depo, kullanılamaz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, 5 Şubat'ta başlatılan 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonu devam ediyor. 1062 personelin yer aldığı operasyonda Ovacık kırsalı ve Ahpanos Vadisi'nde teröristlerin 27 sığınağı ve 3 deposu tespit edildi. Güvenlik güçlerince sığınak ve depolarda yapılan aramalarda; el yapımı patlayıcı, el yapım patlayıcıda kullanılan 2 düzenek, kalaşnikof şarjörü, dizüstü bilgisayar, 13 pil bloku ile tıbbi malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınak ve depolar, kullanılamaz hale getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-04-29 15:07:57
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