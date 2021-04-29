Tunceli'de 24 saatte imha edilen sığınak sayısı 35 oldu

Tunceli'de devam eden Eren7 MercanMunzur Operasyonu kapsamında timler tarafından son 24 saatte imha edilen sığınak sayısı 35 oldu.



Valilikten yapılan açıklamada son açıklamada, ”Eren7 MercanMunzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliHozat kırsalında bugün 8 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde; 50 metre dağcı ipi, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, 30 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.



Öte yandan Valilik bugün yaptığı bir diğer açıklamada ise Ovacık kırsalında 27 sığınak ile 3 deponun bulunarak imha edildiğini, patlayıcı, EYP düzenekleriyle çok miktarda tıbbi ve yaşamsal malzemelerin ele geçirildiği bildirilmişti. Yapılan iki açıklamaya göre 24 saat içinde toplamda 35 sığınak ile 3 depo imha edilmiş oldu.

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