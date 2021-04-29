Tunceli'de teröristlerin 35 sığınağı ve 3 deposu imha edildi (2)

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8 SIĞINAK DAHA TESPİT EDİLDİ

Tunceli'de sürdürülen 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonunda teröristlerin kullandığı 8 sığınak daha tespit edildi. Hozat ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan arama faaliyetinde tespit edilen 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Böylece operasyon kapsamında tespit edildikten sonra kullanılamaz hale getirilen sığınak sayısı 35'e yükseldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Hozat Serhat Ozan YILDIRIM

2021-04-29 18:38:38



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