Bakan Kurum: Munzur ve Pülümür vadilerini kesin korunacak alan ilan edeceğiz (2)

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CEMEVİNİ ZİYARET ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yapımına başlanacak millet bahçesi alanında incelemede bulundu. Bakan Kurum, kentteki temaslarına Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi ziyaretiyle sürdürdü. Ziyarette Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt, Hz. Ali'nin kılıcının temsili olarak bilenen 'Zülfikar'ı Bakan Kurum'a hediye etti.

İncelemeleri kapsamında AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra Elazığ'a hareket etti.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-04-30 20:18:44



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