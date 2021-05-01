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Tunceli'de, 11 yıl önce şehit olan 5 asker anıldı

DHA

Tunceli'de, 11 yıl önce şehit olan 5 asker anıldı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu'na 1 Mayıs 2010 yılında PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 5 asker için anma düzenlendi.
Nazimiye ilçesindeki Sarıyayla Jandarma Karakolu'na 11 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Hasan Özüberk, Jandarma Uzman Çavuş Kemal Koçyiğit, Jandarma Komando Çavuş Erman Aydın, Jandarma Komando Er Adem Şimşek ve Jandarma Komando Er Ahmet Eyce düzenlenen törenle anıldı. Sarıyayla Jandarma Karakolu'nda şehitler için düzenlenen anma törenine Vali Mehmet Ali Özkan, Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkun, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve Alay Komutanı Albay Durali Ceylan katıldı.
Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından askerlere seslenen Vali Mehmet Ali Özkan, "Hep beraber sizlerin imanı ve kuvvetiyle görev yapmaya devam ediyoruz. Bundan 11 yıl önce sizler gibi yürekli sizler gibi kahramanlarımız burada görev yaptılar. Onlar hepimizin yürüdüğü yoldan şahadete eriştiler. Yolumuz bizlerin de sizlerin de imanıyla ve inancıyla şahadete yürümektir. Allah ömrümüzü hayırlı, vatana ve millete hayırlı vatan erlerinin yolunda yürümeyi nasip etsin. Vatanımızın birlik ve bütünlüğü, yüce Türk milletinin bekası için verdiğimiz mücadele son nefer, son nefes ve son damla kana sürecek ve de son hainin nefesi kesilene kadar kesintisiz devam edecektir" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-05-01 19:58:57

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