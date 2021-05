Robinson Ziya dedenin adası baharla birlikte yeşile büründü Kuraklığın net olarak gözlendiği adada, Ziya dede, pandemiyi herkesten uzak “Huzur adam” dediği adasında geçiriyor

Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü havzasının ortasında bulunan, 82 yaşındaki Ziya Abay’ın adası baharla birlikte yeşile büründü.Kuraklık nedeniyle yarım adaya dönen adasından mesaj veren Abay, herkesin ağaç dikmesini istedi.

Eskişehir’de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli’nin Pertek ilçesine dönen 82 yaşındaki Ziya Abay, 2005 yılında Elazığ ile Tunceli arasında Pertek ilçesi sınırlarında Keban Baraj Gölü Havzası’nda kalan bir adayı keşfederek yerleşti. Yerleştiği 80 dönümlük adaya bu güne kadar 4 binden fazla ağaç dikti. Yaptığı sulama havuzu ile fidanlarını büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturan Ziya Abay, şimdiler de ise su motorunun bozulmasından dolayı kova ile su taşıyarak diktiği fidanlarını suluyor. Abay, kuraklıkla birlikte baraj gölünde sular çekilmesiyle yarım adaya dönen adasına yürüyerek ulaşıyor. Abay’ın adası bugünlerde baharla birlikte yeşile büründü.Öte yandan Abay, 17 günlük tam kapanmada aldığı özel izinle birlikte gününün büyük bir bölümünü ‘Huzur Adam’ dediği adasında geçiriyor.



“Ağaçlara bakıyorum, umutlanıyorum”

Baharın geldiğini belirten Ziya Abay, “Güller açtı, bülbül yerinden uçtu. Ağaçlara bakıyorum, umutlanıyorum. Onlarla ilgilenince zevk alıyorum. Hep onlarla uğraşıyorum. Onları çok seviyorum. Her taraf yeşillendi. Ağaçlara bakınca gençleşiyorum. Onlarla ilgilenince güçleniyorum, kafamda bir şey kalmıyor. Beni ağaçlar çekiyor. Bende onlarla ilgileniyorum. Sen ölme diyorlar. Sen ölünce bize kimse bakmaz diyorlar. Onlar canlı her şeyi biliyor. Ama biz farkında değiliz. Ben bir ağaca kızdığım zaman o ağaç soluyor. İyi davranınca da o ağaç gülüyor. Sulama yapıyorum. Motor arıza yaptı. Birkaç gün sonra yapılır, sulamaya başlarım ve onlarda özgür olur. Suyu kovayla ağaçlara veriyorum. Zor oluyor ama sevgi başkadır. Kovayla da versem yorulmuyorum” dedi.



Kuraklığa dikkat çekti “Herkes ağaç diksin” dedi

Yağmurların yağmadığını aktaran Abay, “Su şimdi biraz yükselmeye başladı. Ama kuralık gidiyor. Suç hep insan oğlundadır. İklimleri bozuyor, bu hastalığı neden olanlarda insanlardır. Çünkü doğa ile uğraşıyorlar, doğa da ters tepki yapıyor. Doğaya karışmamak lazım. Herkes ağaç diksin. İstediğim budur. Elinden geldiği kadar ağaç diksin. Ağaçlar iklimleri değiştirir. Cumhurbaşkanımız da zaten ilgileniyor ve dikiyor. Ona da teşekkür ediyorum. 4 binden fazla ağacım var. Artık unutuyorum. Çünkü her zaman dikiyorum ve unutuyorum. 4 bin kesin ama fazlası da vardır. Onlar kurumasın diye mücadele veriyorum. Onları yaşatmak ve çoğaltmak istiyorum. Ben onların sayesinde çok mutluyum. Çünkü başka bir şey düşünmüyorum. Hep onları düşünüyorum” diye konuştu.

