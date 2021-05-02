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Tunceli'de 'tam kapanmaya' uyan vatandaşlara validen teşekkür

DHA

Tunceli'de 'tam kapanmaya' uyan vatandaşlara validen teşekkür


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında perşembe günü başlayan ve 17 gün sürecek sokağa çıkma 'tam kapanma'da kurallara uyan kent sakinlerine teşekkür etti.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında perşembe günü saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Tunceli'de büyük ölçüde uyulduğu belirlendi.  'Tam kapanmaya' uyan kent halkına Vali Mehmet Ali Özkan, teşekkürlerini illeti. Vali Özkan, "Tüm ülkede olduğu gibi erenlerin, doğal güzelliklerin ve Munzur'un şehri olan Tunceli'mizde kısıtlama devam ediyor. Tunceli'miz her konuda çok duyarlı ve bilinçli bir kentimiz. Halk sağlığı için vatandaşlarımız kurallara büyük ölçüde uyuyor. Salgın sebebiyle almış olduğumuz tedbirlere uyan ve uygulayan saygın ve saygılı hemşerilerime teşekkür ederim" dedi.
Kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik ekiplerin denetimleri sürerken, polis ve jandarma ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının mağdur olmamaları için çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-05-02 13:20:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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