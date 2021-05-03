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Tunceli'de Vefa ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik hastalar için görevde

İHA

Tunceli'de Vefa ekipleri, 65 yaş üstü ve kronik hastalar için görevde

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu, özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını alarak evlerine kadar ulaştırmaya başladı.
Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de Koronavirüs (Covid19) ile mücadele kapsamında süren 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hem denetimler yapılıyor, hemde valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda sokak hayvanlarını beslemeye başlayan ekipler, gelen talepler üzerine 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların acil ihtiyaçlarını temin ederek evlerine kadar bırakıyor. Özellikle ilaç, tüp gibi acil ihtiyaçları anında ulaştıran sosyal destek ekiplerinde jandarma ve poliste görev alıyor.
Valilikten yapılan açıklamada:" Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, ilimiz genelinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak, vatandaşlara evde hizmet vermeye devam ediyor"denildi.
Öteyandan Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, tam kapanma döneminde engelli ve yaşlı aylığı alanlarla, tam kapanma sosyal destek programı ödemeleri kapsamında hak sahibi olan vatandaşlardan banka bilgileri olmayanlara ödemelerinin ikametlerinde yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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