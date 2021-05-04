Barajda sular çekildi tarihi kilise tamamen gün yüzüne çıktı

Elazığ ile Tunceli arasındaki Keban Baraj Gölü'nün su seviyesinin düşmesi ile Çemişgezek sınırlarında yer alan Miyadin Kilisesi, ilk defa tamamen gün yüzüne çıktı. Vadi içerisinde 4 duvarı ile halen varlığını koruyan kilise, doğası, konumu ve manzarası ile de dikkat çekiyor.

Çemişgezek ilçesine bağlı Alçılı köyü Gemici mevkiinde Keban Baraj Gölü'nün kıyısında vadi içerisinde yer alan Miyadin Kilisesi, suların çekilmesi ile uzun yıllar sonra ilk defa tamamen gün yüzüne çıktı. Tam net tarihi bilinmeyen ve yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen kilisenin büyük bir bölümünün sular altında kalmasına rağmen yapısının bozulmadan durması dikkat çekti. Yıllara meydana okuyan kiliseye su üzerinden tekne veya yürüme mesafesi ile yaklaşık 2,5 saatte ulaşılabiliyor. Köy sakinleri, Elazığ, Tunceli ve Erzincan üçgeninde yer alan vadi içerisinde bulunan, konumu, doğası ve eşsiz manzarası ile dikkatleri üzerine çeken bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor.

Kilisenin Alçılı köyünde olduğunu belirten köy sakinlerinden Fatih Karatepe, "Yürüme mesafesi ile 2 saat sonunda Miyadin kilisesine vardık. Yüz yıllar önce yapılmış bir kilisedir. Sular bu sene çok çekildi. Bundan dolayı kilise gün yüzüne çıktı. Yüz yıllardır 4 duvarı da ayakta duruyor. Suyun içerisinde kalmasına rağmen hale kendini korumaktadır. Burası doğal güzelliği ve çevresi ile bulunmaz bir yer. Tarihi ve kültürel bir miras. Bu mirasımızın korunması istiyoruz. Kaymakamımız da kültürel ve doğal miraslarımıza sahip çıkıyor. Bu yüzden teşekkür ederiz. Buranın hiç bu kadar içerisine girememiştik. Çünkü sular altındaydı. Sadece duvarların üstleri gözüküyordu. Buraya ben 5 yaşında gelmiştim. Sadece duvarların üsten görebiliyorduk. İçerisinde bu sene girebildim. Keban barajının suları çekildi burası da gün yüzüne çıktı. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Kiliseye giden yolun çok yokuş olduğunu aktaran köy sakinlerinden Zekeriya Dilmen, "Bir saatte gidebilseniz bile 2,5 saatte dönemezsiniz. 1,5 kilometrelik bir mesafesi var. Ama çok yokuş olduğu için yürüyerek çok zor gidiliyor. Vadi Erzincan’a kadar devam ediyor. Kilise vadinin suyun kenarında. O vadinin içinden doğan su Kemaliye ilçesine kadar gidiyor. Turist çekebilecek şahane görmeye değer bir yer. Keban barajı dolmadan önce oraya ılıca derdik. O bölgede sıcak su da var fakat barajın altında kaldı. Kilisenin olduğu yer dedemin anlattığına göre 20 ailenin yaşadığı hatta sarrafın bile olduğu köymüş. Çok eski zamanlarda. Çok yıprandı. Defineciler kazmışlar. Taşlarını sökmüşler" diye konuştu.

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