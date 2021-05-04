Tunceli kara yolu, koruma altındaki dağ keçilerine kaldı



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TAM kapanmada uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle boş kalan Tunceli kara yolunda, Dünya Doğa Koruma Birliği´nce (IUCN) koruma altındaki dağ keçileri görülmeye başlandı. Kısıtlamadan muaf olup, yolu kullananlar, keçileri fotoğrafladı.

Tunceli'de, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde, seyahat kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. Tunceli ile Hozat ilçesi arasındaki kara yolunda, IUCN tarafından yayımlanan 'nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi'nde bulunan dağ keçileri görülmeye başlandı. Kısıtlamadan muaf olan ve yolu kullananlar ise keçilerin fotoğraflarını çekti.

Çiftçi Nesimi Aktuğ, "Kısıtlamadan dolayı şehir ve yollarda sessizlik sürüyor. Çiftçilik yaptığımızdan dolayı kısıtlamadan muafız. Köyümüze giderken yaban keçilerinin yolda olduğunu gördük. Şu anda kara yolunun sahipleri, otomobil yerine yaban keçileri oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-05-04 12:24:58



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