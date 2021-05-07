Tunceli'de 4 köy ve 1 mahalle, karantinaya alındı

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Serhat Ozan YILDIRIM/MAZGİRT (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde 4 köy ve 1 mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Mazgirt İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Muhammed Şahin başkanlığında toplandı. Toplantıda, koronavirüs vakalarının tespit edildiği Kızılkale, Kızılcık, Göktepe, Yazeli köyleri ile Akpazar beldesindeki Çarşıbaşı Mahallesi'nin 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.

Karantinaya alınan 4 köy ve 1 mahallede yaşayanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek grubunca karşılanacak. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Mazgirt Serhat Ozan YILDIRIM

2021-05-07 11:52:00



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