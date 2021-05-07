Bozayıların fotokapan ilgisi



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de 2 bozayı, doğal yaşam alanlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin kurduğu fotokapan tarafından görüntülendi. Ayılardan biri fotokapanın önünde takla atıp, pençeleriyle dokundu.

Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin Pülümür Vadisi'nde kurduğu fotokapana, 2 bozayı takıldı. Fotokapana yansıyan görüntülerde, vadide kış uykusundan kalkan 2 bozayı, su içmek için küçük bir gölete geldi. Bu sırada ayılar, kurulan fotokapanı fark etti. Fotokapanın önünde takla atan bozayı, bir süre fotokapana pençeleriyle dokundu. Bozayılar, daha sonra bölgeden ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-05-07 14:37:46



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