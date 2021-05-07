Tunceli’de 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Tunceli’de Ovacık ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren7 MercanMunzur operasyonunda silah, mühimmat ve yabancı para ele geçirildi.



3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu anımsatan Tunceli Valiliğinin açıklamasında, ”Gerçekleştirilen operasyonda 2 adet M16 tüfeği, 1 adet Kalaşnikof tüfeği, 30 adet 5.56 milimetre fişek, 10 adet 5.56 kovan, 4 adet Kalaşnikof kovan, 5 adet M16 şarjörü, 3 Kalaşnikof şarjörü, 1 adet el telsizi 1 adet el dürbünü 5 adet flash bellek, 1 adet terörist kıyafeti ve çok miktarda yabancı para ele geçirilmiştir” denildi.

Öte yandan bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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