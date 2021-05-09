Vefalı eller, Anneler Günü için görevde

Tunceli’de Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı ekipler, şehit ve gazi annelerinin yanı sıra özel çocuğu olan ve huzur evinde kalan annelere giderek çiçek ile çeşitli hediyeler verdi.

Anneler Günü nedeniyle Vali Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan tarafından, Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla çeşitli ziyaretler yapıldı. Vefa ekipleri gün boyu şehit ve gazi annelerinin yanı sıra çocuk bakımevi, konukevinde çocukları bulunan anneler ile huzurevinde kalan annelere gitti. Burada annelerle yakından ilgilenip sohbet eden Vefa ekipleri, Özkan çifti tarafından gönderilen çiçek ve çeşitli hediyeleri verdi.

Çiçek ve hediyeler verilen anneler, Özkan çiftine teşekkür etti.

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