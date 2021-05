Tunceli’de gıda denetimleri

Tunceli’de ekipler tarafından gıda denetimlerinin Ramazan ayı ve tam kapanma sürecinde daha yoğun olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Kentte, pandemi tedbirleri ile birlikte Ramazan ayı nedeniyle arttırılan gıda denetimlerinin ekipler tarafından sürekli yapıldığı aktarıldı. Bu kapsamda özellikle et, süt ve unlu mamuller başta olmak üzere tim gıda maddelerinin son kullanma tarihleri başta olmak üzere hijyen kontrollerinin yapıldığı kaydedildi.

Ramazan ayında denetimlere yoğunluk verdiklerine dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, “Ramazan ayında halkın beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler göz önünde bulundurularak, özellikle et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile pastane, tatlı, şekerleme gibi satış ve üretim yerleri, ekmek fırınları, Ramazan paketi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satışının yapıldığı yerler ve yoğun alışveriş yapılan diğer perakende işletmelerde ürün etiket ve muhafaza koşulları ile işletmelerin hijyen koşullarının denetlenmesine ağırlık verilmektedir. Covid19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında işletmelerde çalışan personelin maske, eldiven kullanımı, açıkta ürün satışının engellenmesi, müşteri ve çalışanların kullanımı için el dezenfektanlarının bulundurulması gibi virüsün yayılmasını engellemeye yönelik uygulamaların kontrolleri de gıda kontrol görevlilerimizce yürütülmektedir. Ayrıca tam kapanma döneminde olduğumuz bu günlerde gıda işletmelerince paket servis uygulamasında, özellikle kuryelerin el temizliği, eldiven ve maske kullanımına dikkat edilmesi, kuryeden ya da müşteriden kaynaklı iki yönlü virüs bulaşma riski de göz önünde bulundurularak, gerekli önlemlerin alınmasına yönelik denetimler yapılmakta, işletme yetkilisi ve çalışanları bilgilendirilmektedir” diye konuştu.

İl Müdürü Kaya, vatandaşların ihbar ve şikayetlerini Alo 174 gıda hattının yanı sıra Gıda İhbar Hattına da bildirebileceklerini dile getirdi.

