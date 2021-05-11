Tunceli’de yaban keçileri merkeze yakın noktaya kadar indi

Tunceli’de yaban keçileri, kent merkezine yakın noktalara kadar inmesi dikkat çekti.

Ülke genelinde olduğu gibi yaban hayatının zengin olduğu Tunceli'de de kısıtlamalar sürerken, merkeze bağlı Yeni Mahalle’ye inen dağ keçileri dikkat çekti. Mahalleye yakın noktada sürü halinde görülen yaban keçileri, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Keçilerin muhtemelen mahalledeki çeşmeden su ihtiyaçlarını karşılamak için indiğini düşünen Umut Can Kişioğlu , “Kent merkezine bu kadar yakın noktaya indiklerini ilk kez gördüm. Mahalleliye sorduğum zaman çoğu zaman dağ keçilerini gördüklerini söylediler. Muhtemelen su ihtiyaçlarını gidermek için gelmişlerdi. Ancak mahalledeki sokak köpeklerinden ürktükleri için su ihtiyaçlarını gideremeden ormanlık alana dönmek zorunda kaldılar” dedi.

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