Travma geçiren yaban keçisi ile kanadı zedelenen leylek tedavi altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Travma geçiren yaban keçisi ile kanadı zedelenen leylek tedavi altına alındı

İHA

Travma geçiren yaban keçisi ile kanadı zedelenen leylek tedavi altına alındı

Tunceli’de kafa travması geçiren yaban keçisi ile kanatlarındaki dokuları zedelenen leylek tedavi altına alındı. Her iki hayvanın, tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’nde köpeklerden kaçarken duvardan atlayan, tellere takılıp kafa travması yaşadığı için ayağa kalkmakta güçlük çeken koruma altındaki yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’nde tedavi altına alındı. Kurumun veteriner hekimi Baran Kar tarafından düzenli şekilde tedavisi yapılan yaban keçisinin sağlık durumunun iyiye doğru gittiği aktarıldı. Yine kurumda çarpma sonucu kanatlarında doku zedelenmesi oluşan leyleğin de tedavi altına alındığı kaydedildi.
Yaban keçisinin Çemişgezek İlçesi’nde köylüler tarafından bulunduğunu ilk tedavisinin ardından kendine geldiğini belirten Veteriner Hekim Baran Kar, “Muhtemelen köpeklerin saldırısından kurtulmak için duvardan atlamış tellere takılmış travmaya bağlı yerden kalkamıyor. İştahsızlığı da var. Bunlar da kafaya bağlı travmadan kaynaklanıyor. İki üç gündür tedavisini devam ettiriyoruz. Şu anki durumu gayet iyi. Geldiğinde yerden kalkamıyordu şu an kalkabiliyor ancak tedavi aşaması hala istediğimiz gibi değil. Muhtemelen birkaç gün daha tedaviye devam edip yeniden doğal ortamına bırakacağız” dedi.
Tele ya da ağaçlara çarptığı için kanatlarında doku zedelenmesi meydana gelen leyleğin tedavisini de yaptıklarını hatırlatan Veteriner Kar, “Bize geldiğinde kanatlarını kaldıramıyordu. Şu an iyi. Kanatlarında doku zedelenmesi var. Bir hafta 10 gün dokunun düzelmesini bekleyeceğiz. Düzelmesiyle birlikte yeniden doğal ortamına bırakacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli Valiliği, terör operasyonunda 'sivil öldürüldü' iddialarını yalanladı
YEREL HABERLER Tunceli Valiliği, terör operasyonunda 'sivil ...
Tunceli Valiliğinden etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Tunceli Valiliğinden etkisiz hale getirilen ...
Tunceli’de yaban keçileri merkeze yakın noktaya kadar indi
YEREL HABERLER Tunceli’de yaban keçileri merkeze yakın noktaya kadar ...
Dikkat 'koca engerek'
YEREL HABERLER Dikkat 'koca engerek'
Sorbonne'dan mezun oldu, doğduğu toprakları aspirle buluşturdu
YEREL HABERLER Sorbonne'dan mezun oldu, doğduğu toprakları aspirle ...
Tellere takılan yaban keçisi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Tellere takılan yaban keçisi tedavi altına alındı
Tunceli’de gıda denetimleri
YEREL HABERLER Tunceli’de gıda denetimleri