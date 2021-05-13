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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1190 çocuğa akran kartpostalı

DHA

1190 çocuğa akran kartpostalı


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ,(DHA)-TUNCELİ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı evlerde kalan çocuklar, teknolojinin gelişmesiyle unutulan bayram kartpostalı geleneğini gün yüzüne çıkardı. Çocuklar, hazırladıkları bayram kartpostallarını Türkiye'deki çocuk evlerinde kalan 1190 akranına gönderdi. 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki evlerde kalan çocuklar, bayram kartpostal geleneğini hatırlattı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, unutulan bayram kartpostalı geleneğini yaşatmak için Tunceli'deki bir grup çocuk, kentin doğal güzelliklerinin yer aldığı ve duygu düşüncelerini yazdıkları kartpostalları Türkiye'deki çocuk evlerinde kalan 1190 akranına posta yoluyla gönderdi.
Hazırladıkları kartpostalları, ülke genelinde çocuk evlerinde kalan 1190 çocuğa gönderdiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Songül Acar, bu sayede Tunceli'yi de tanıtma imkanına sahip olduklarını vurguladı. Songül Acar, "Çocuklarımızla, yaşlılarımızla ve engellilerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Çocuk evlerimizi ziyaret ederken, çocuklarımız çok sıkıldığından bahsettiler. Dışarıya çıkıp gezemediklerinden yakındılar. 'O zaman evinizin içinde güzelce vakit geçirmek için, alan yaratın kendinize' dedim. Ne yapabiliriz diye sorarlarken, arkadaşlarına bayram kartpostalı atmalarını söyledim. Türkiye´nin en güzel şehirlerinden birindeyiz ve doğamız çok güzel. Hem ilimizi tanıtmak, hem çocuklarımızı mutlu etmek düşüncesi oluştu. İlimizin çok değerli fotoğrafçıları ve gazetecilerden, fotoğraf desteği aldık. İlimizde bulunan Munzur Vadisi Milli Parkının fotoğrafı, yaban hayatı ve tarihi mekanların fotoğraflarını hazırladık. İnşallah pandemi süreci bittiğinde çocuklarımızı ilimizde de ağırlamak istiyoruz. Hem ilimizi tanıttık, hem de geleneklerimizi yaşattık. Toplamda 80 ilin tamamında bulunan 1190 çocuk evine kartpostal yolladık" dedi.
Çocuklar ise, akranlarının hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirterek, "Pandemiden dolayı, onları buraya davet edemiyoruz. Biz de ilimizdeki güzellikleri bir nebze de olsa yaşamaları için fotoğraflarını yolladık, arkalarına da bayram mesajı yazdık" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-05-13 11:52:44

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