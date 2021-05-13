Tunceli’de 700 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 700 nüfuslu mahalle, artan Covid19 vakaları ve temaslılar nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Ovacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede artan vakalar nedeniyle merkeze bağlı 700 nüfuslu 94 Mahallesi’nin 13 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere karantinaya alınmasına karar verdi. Karantina ilanının ardından mahalle girişlerinde polis ekipleri tarafından barikatlar kurularak giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

Mahalledeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı belirtilirken, ilçe belediyesinin de ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalara dahil olacağı kaydedildi.

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