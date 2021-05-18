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Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı

İHA

Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı

Tunceli’de birlikte yaşadığı kadına çeşitli işkencelerde bulunup, ayaklarını zincire vuran şüpheli Oktay G.'nin tutuklanmasının ardından kadının avukatı yaşananları tek tek anlattı.
Olay, 14 Mayıs'ta Hozat İlçesi Yenidoğdu köyünde yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, şüpheli Oktay G., 6 ay önce birlikte yaşamaya başladığı 22 yaşındaki E.A.’ya kısa süre içinde çeşitli işkenceler uygulayarak, zincire bağlayıp, aylarca cinsel istismara maruz bıraktı. Genç kadının evden kaçarak, sığındığı köydekilere olayı anlatması üzerine şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alınan şüpheli Hozat Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınarak tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Elazığ Cezaevine gönderildi.

Avukatı olayı anlattı
Olayın 14 Mayıs tarihinde ortaya çıktığını anımsatan mağdur E.A.’nın Avukatı Alişer Ölmez, “Ama olayı bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman 6 aylık bir süreci kapsıyor. 22 yaşındaki bir genç kız, genç bir kadın bana göre çocuk yaşta. Son derece kötü durumdaydı. Ağzı, yüzü, gözü mosmordu. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri vardı. İnsanlık dışıydı. Sırtında, kollarında, ayaklarının zincire vurulması neticesinde meydana gelen çürükler vardı. Kız psikolojik olarak çok kötüydü. Yaşadığı ağır travma neticesinde kendini rahat ifade edemiyordu. Bir kase yoğurdu boğazı şiştiği için ağız içi yara olduğu için yiyemiyordu” dedi.

Gece bir zinciri kendi ayağına, bir zinciri kadının ayığına bağlıyormuş
Oktay G. ile kaçtıktan birkaç gün sonra kızın çeşitli işkencelere maruz kalmaya başladığını aktaran Avukat Ölmez, “Kıza birkaç gün sonra kötü davranmaya başlıyor. Küfürler, hakaretler, tehditler ve bu zamanla sistematik işkenceye dönüşüyor. Ailesinin yanına gitmesine izin vermiyor. Kızı saçından sürüklüyor, kemerle dövüyor, kapının önüne çıkmasına izin vermiyor. Geceleri yatarken bir zinciri kendi ayağına bir zinciri de kadının ayağına bağlayıp öylece yatıyormuş. Evde yokken iki ayağını zincirleyip öyle çıkıyormuş. Bu şekilde yoğun baskı ve şiddet görüyor. Ayrıca geceleri istemediği halde zorla tecavüz edip ters ilişkiye girmeye zorluyormuş” diye konuştu.
Müvekkilinin önce korkusundan şikayetçi olmadığını sadece ailesinin yanına gitmek istediğini belirten Ölmez, “Olay bize intikal ettiğinde şikayetçi olmamıştı. Tekrardan kolluk kuvvetlerine durumunu anlattığımızda kızı tekrar çağırıp dinledik ve olayın feci bir boyutta olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarma ekipleri çocuğu tekrar gözaltına aldı. Biz daha sonra müvekkilliğimi jandarma eşliğinde darp raporu için Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk ettik. Çocuk da tutuklandı. Bu tür olaylar son zamanlarda şehrimizde artmaya başladı. Biz bu olayların yaşanmamasını istiyoruz. Gerek çocuklara gerek kadınlara karşı cinsel saldırı, tecavüz bunların sebeplerinin araştırılmasını istiyoruz. Altında yatan psikolojik, sosyolojik, ekonomik sebeplerinin araştırılmasını, eğitim başta olmak üzere ne gerekiyorsa tüm tedbirlerin alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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