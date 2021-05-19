Tunceli'de 19 Mayıs tedbirlerle kutlandı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü koronavirüs tedbirleri kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Tunceli'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Valilik bahçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi sunuldu. Tören, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2021-05-19 11:51:51



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