Tunceli'de Afet Farkındalık Eğitimi

Tunceli kurum personellerine yönelik başlatılan “Afet Farkındalık” eğitimlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının “Afet Farkındalık Yılı” ilan edilmesi kapsamında Tunceli'de de eğitimler sürüyor. Son olarak Tarım ve Orman Müdürlüğü’ndeki tüm personeli kapsayacak şekilde eğitimler düzenlendi. Kurumun Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Avin tarafından Covid19 tedbirleri alınarak, 2 gün süreyle verilen eğitimde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Afet farkındalık eğitimlerinin diğer kurumlarda da aynı şekilde devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.