Tunceli'de 19 Mayıs tedbirlerle kutlandı (2)

19.19'DA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU
Tunceli'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile gençlerin katıldığı tören, çeşitli etkinliklerle son buldu. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan Yıldırım
2021-05-19 21:53:33
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