Çukurda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Tunceli kırsalında bir çukura düşen köpek, AFAD ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Kutudere meviiknde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir çukurdan köpek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler, çukurda bulunan köpeği yaptığı çalışma ile yukarı çekerek kurtardı.

Kurtarılan köpeğin, tedavisi yapılmak üzere belediyenin veteriner hekimine teslim edildiği bildirildi.

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