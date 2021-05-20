Tunceli'de 'canlı bomba' krizi (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi (2)

DHA

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi (2)


VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Tunceli'de canlı bomba şüphesiyle kadının yere yatırılıp, başına silah dayanması olayıyla ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı. İki jandarma personelinin görevden uzaklaştığırıldığı ifade edilen açıklamada, "Bugün saat 16.00 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde kolluk kuvvetlerimize mensup 2 görevli, daha önce kendilerine bildirilen şüpheli kişilerin eşkaline benzer bir kadın vatandaşımızla karşılaşmış ve ilgiliye kimlik sormak istemişlerdir. Olay üzerine, kadın vatandaşımızla kolluk mensubu 2 görevli arasında, yaşanan sözlü tartışma etrafta bulunan vatandaşlarımızca, taciz olayı olarak algılanmış ve vatandaşlarımızda tepkiye sebebiyet vermiştir. İlgili görevliler hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, söz konusu 2 kolluk personeli görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-05-20 18:46:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de 'canlı bomba' krizi
YEREL HABERLER Tunceli'de 'canlı bomba' krizi
Çukurda mahsur kalan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Çukurda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Tunceli'de, benekli Anadolu semenderi görüldü
YEREL HABERLER Tunceli'de, benekli Anadolu semenderi görüldü
Pülümür Vadisinde doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER Pülümür Vadisinde doğa yürüyüşü
Pülümür Vadisi'nde bahar güzelliği
YEREL HABERLER Pülümür Vadisi'nde bahar güzelliği
Tunceli'de 19 Mayıs tedbirlerle kutlandı (2)
YEREL HABERLER Tunceli'de 19 Mayıs tedbirlerle kutlandı (2)
Tunceli'de Afet Farkındalık Eğitimi
YEREL HABERLER Tunceli'de Afet Farkındalık Eğitimi
Tunceli'de 19 Mayıs tedbirlerle kutlandı
YEREL HABERLER Tunceli'de 19 Mayıs tedbirlerle kutlandı
Dini nikahlı eşini 6 ay boyunca zincire bağlayıp, işkence yaptı; tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini 6 ay boyunca zincire bağlayıp, ...
Mazgirt Tarım ve Orman Müdürü, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Mazgirt Tarım ve Orman Müdürü, koronavirüsten öldü
İlçe Tarım Müdürü Korona’ya yenildi
YEREL HABERLER İlçe Tarım Müdürü Korona’ya yenildi
Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili kadının avukatı yaşananları anlattı
YEREL HABERLER Tunceli'de tutuklanan işkenceci şahıs ile ilgili ...
Dini nikahlı eşini 6 ay boyunca zincire bağlayıp, işkence yaptı; tutuklandı
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini 6 ay boyunca zincire bağlayıp, ...