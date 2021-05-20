Tunceli Valiliği: ”2 kolluk personeli görevden uzaklaştırılmıştır”

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaşanan bir olay sonrası 2 kolluk personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.00 sıralarında ilimiz merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde kolluk kuvvetlerimize mensup 2 görevli, daha önce kendilerine bildirilen şüpheli kişilerin eşkaline benzer bir kadın vatandaşımızla karşılaşmış ve ilgiliye kimlik sormak istemişlerdir. Olay üzerine kadın vatandaşımızla kolluk mensubu 2 görevli arasında yaşanan sözlü tartışma etrafta bulunan vatandaşlarımızca taciz olayı olarak algılanmış ve vatandaşlarımızda tepkiye sebebiyet vermiştir. İlgili görevliler hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup söz konusu 2 kolluk personeli görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

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