Tunceli'de fırtına çatıları uçurdu, hayvanları telef etti

Tunceli'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına bir çok köyde çatıları uçurdu, ağaçları devirerek, elektrik tellerini kopardı, 5 küçükbaş hayvanı ise telef etti.

Meteoroloji'nin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına zaman zaman Tunceli'de etkili olmaya devam ediyor. Dün geceden itibaren etkisini sürdüren fırtına ve kuvvetli rüzgar Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sakyol, Kıraçlar, Aşağıbudak ve Yünbüken başta olmak üzere bir çok köyde zarara neden oldu. Fırtına nedeniyle bazı köy evlerinin çatıları uçtu, bazı kerpiç yapıların duvarları yıkıldı, elektrik telleri koptu, ağaçlar devrildi. Kıraçlar köyünde ise fırtına bir ağılın çadırını kaldırıp yemlikleri devirmesi nedeniyle kuzulardan 5'i telef oldu.

İlçe kaymakamı Mehmet Güder'in talimatıyla bölge de AFAD, Jandarma, elektrik firmasının ekipleri sevk edilerek hasar tespit çalışmalarına başlandı. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle bölgeye giden ekiplerin hasarı giderdiği ve tekrar enerji verildiği, hasar tespit çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Köylerinin fırtınadan zarar gördüğünü belirten Sakyol Köyü Muhtarı Ramazan Göğen, çevre köylerde de benzer durumların yaşandığını aktardı.

Hayvancılıkla uğraşan Kıraçlar Köyü Muhtarı Erkan Demir ise, rüzgarın ağıldaki çadırlarını uçurup, yemlikleri devirmesi nedeniyle 5 kuzusunun telef olduğunu kaydetti.

Öteyandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi uyarı yayınlayarak, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman'da rüzgarın kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğini yenileyerek, dikkatli olunmasını önerdi. Ayrıca, bölge genelinde rüzgarla birlikte Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiği ifade edildi.

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