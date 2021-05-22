Tunceli'de fırtınada ahır yıkıldı, 5 kuzu telef oldu



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ´de şiddetli fırtına nedeniyle, bir çadır ahır yıkıldı, 5 kuzu telef oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli´de gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde Erkan Demir´e ait çadır ahır, rüzgar nedeniyle yıkıldı. Ahırda bulunan 5 kuzu telef oldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek hasar tespiti yaptı.

Hayvanları telef olduğu için üzgün olduğunu belirten Erkan Demir, "Gece saatlerinden beri çok kuvvetli fırtına vardı. Sabah saatlerinde köyün dışında olan çadır ahırımın çöktüğünü fark ettim. Kuzular altında kalmış ve telef olmuş. Kışı zorluklarla atlatmıştık. Kuzularımız baharda doğmuştu. Emeğimiz telef oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2021-05-22 13:44:17



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