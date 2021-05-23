Kısıtlamada sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Tunceli’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulunulmaya devam edildiği belirtildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Bu kapsamda saha da valilik koordinasyonunda hem denetimler sürüyor, hemde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Ekipler, sokaklara ve belirli bölgelerde hayvanların yoğun olduğu yerlere mama ve su bırakıyor.

Valilikte, kısıtlama süresince sokak hayvanları için çalışmalara edileceğini bildirdi.

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