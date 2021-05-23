Kaybolan 4 yaşındaki Roza’yı jandarma ve AFAD buldu

Tunceli’de ailesiyle birlikte ormanlık alanda dolaşırken bir anda ortadan kaybolan 4 yaşındaki Roza, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.



Olay, merkeze bağlı Kocakoç köyünde meydana geldi. Köye bağlı ormanlık alanda ailesiyle gezen 4 yaşındaki Roza Bulut, bir anda kayboldu. Uzun süren arama sonucu kızlarını bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD ve gönüllüler bölgede 2 saatlik arama yaparak, kaybolduğu yerden 3,5 kilometre uzakta minik Roza’ya ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kontrolleri yapılan çocuk ailesine teslim edildi.

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