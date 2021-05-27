Tunceli’de sağlıklı süt üretelim projesi kapsamına Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yüzde 75 hibe destekli 100 adet seyyar süt sağım makinesi ve 25 adet süt soğutma tankı verileceği bildirildi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yürütülen Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi ProjesiEt Ve Süt Hayvancılığının Geliştirilmesi Programında yer alan “Sağlıklı Süt Üretelim Projesi” kapsamında 100 adet Kuru Tip Süt Sağım Makinesi ve 25 adet 100 litre kapasiteli Süt Soğutma Tankı dağıtımı gerçekleştirilecek.

Projeye ilişkin bilgi veren İl Müdürü Orhan Kaya yaptığı açıklamada, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi İdaresi Başkanlığının 2021 yılı yatırım programında yer alan Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Programı kapsamında İl Müdürlüğümüzce yürütülecek olan ‘Sağlıklı Süt Üretelim Projesinin’ uygulanmasında merkez Köylerinde ikamet eden ve gerekli kriterlere sahip büyükbaş hayvancılık işletmesi sahibi üreticilerimiz 15 Haziran 2021 tarihine kadar kurumumuzun Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne müracaat edebilirler. Program kapsamında oluşturulacak çiftçi belirleme kriterleri çerçevesinde yapılacak puanlama ile 25 çiftçimize Süt soğutma tankı,süt sağım makinesi ve 75 çiftçimize süt sağım makinası dağıtımı gerçekleştirilecektir"dedi.

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