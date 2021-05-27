Tunceli’de evden hastaneye aşı servisi

Tunceli’de sırası gelen vatandaşlar, evlerinden alınarak hastaneye getirilerek aşıları yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.

Ülke genelinde oluğu gibi Tunceli'de de Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında sahada her türlü çalışmalar yapılırken, aşı ile ilgili de sağlıkçıların mesaisi sürüyor. Kentin şu ana kadar yaklaşık yarı nüfusunun aşılandığı öğrenilen Tunceli’de köy ve ilçelerde ikamet eden sırası gelen vatandaşlara servis hizmeti de veriliyor. Vatandaşlar evlerinden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne getirilerek aşıları yapılıyor ardından, yeniden araçlarla evlerine bırakılıyor.

Köy ve ilçelerden aşı sırası gelenlerin evlerinden alınarak hastaneye getirildiğini bildiren valilik, sırası gelenlerin aşı olması için de çağrıda bulundu.

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